У Тернопільські парки шукають працівників: відкриті вакансії

КП «Об’єднання парків» оголосило набір нових працівників для догляду за територіями міста. В команду шукають енергійних людей, готових робити парки Тернополя затишними та доглянутими.

Відкриті вакансії:

  • технік 1-ї категорії

  • електрик 2-го розряду

  • робітники з благоустрою

  • прибиральники території

Що пропонують:

  • офіційне працевлаштування

  • своєчасну виплату зарплати

  • соціальний пакет

📍 Адреса для звернень: м. Тернопіль, вул. Білецька, 11
📞 Контакти: (0352) 52-72-14 або (068) 575-72-94 (Марія)
📧 E-mail: park072007@ukr.net

Долучайтеся до команди, яка робить Тернопіль комфортнішим та зеленішим!

