У Тернопільські парки шукають працівників: відкриті вакансії
КП «Об’єднання парків» оголосило набір нових працівників для догляду за територіями міста. В команду шукають енергійних людей, готових робити парки Тернополя затишними та доглянутими.
Відкриті вакансії:
-
технік 1-ї категорії
-
електрик 2-го розряду
-
робітники з благоустрою
-
прибиральники території
Що пропонують:
-
офіційне працевлаштування
-
своєчасну виплату зарплати
-
соціальний пакет
📍 Адреса для звернень: м. Тернопіль, вул. Білецька, 11
📞 Контакти: (0352) 52-72-14 або (068) 575-72-94 (Марія)
📧 E-mail: park072007@ukr.net
Долучайтеся до команди, яка робить Тернопіль комфортнішим та зеленішим!