Навчання 2–3 лютого на Чортківщині: батьки самостійно вирішують, чи відвідуватимуть діти школи
У зв’язку з пониженням температури повітря 2 та 3 лютого, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради інформує про особливості організації освітнього процесу в закладах освіти громади.
❗️ПРО ФОРМАТ НАВЧАННЯ
Навчання проводитиметься очно у звичайному режимі. У приміщеннях забезпечено належний температурний режим.
❗️ПРО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ
З огляду на погодні умови, батьки можуть самостійно приймати рішення щодо відвідування дитиною закладу освіти. У разі відсутності – просимо завчасно повідомити адміністрацію закладу або класного керівника.
❗️ПРО ПІДВЕЗЕННЯ
Шкільні автобуси курсуватимуть у звичайному режимі. У разі виникнення технічних труднощів через сильні морози (затримка або неможливість виїзду транспорту) – просимо поставитися з розумінням.
❗️ПРО ХАРЧУВАННЯ
Усі заклади освіти працюватимуть з організацією гарячого харчування для учнів у штатному режимі.
Просимо батьків:
✔️ подбати про теплий одяг дітей;
✔️ за можливості супроводжувати молодших школярів;
✔️ враховувати погодні умови та безпечний шлях до закладу.