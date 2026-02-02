Навчання 2–3 лютого на Чортківщині: батьки самостійно вирішують, чи відвідуватимуть діти школи

У зв’язку з пониженням температури повітря 2 та 3 лютого, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради інформує про особливості організації освітнього процесу в закладах освіти громади.

❗️ПРО ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Навчання проводитиметься очно у звичайному режимі. У приміщеннях забезпечено належний температурний режим.

❗️ПРО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

З огляду на погодні умови, батьки можуть самостійно приймати рішення щодо відвідування дитиною закладу освіти. У разі відсутності – просимо завчасно повідомити адміністрацію закладу або класного керівника.

❗️ПРО ПІДВЕЗЕННЯ

Шкільні автобуси курсуватимуть у звичайному режимі. У разі виникнення технічних труднощів через сильні морози (затримка або неможливість виїзду транспорту) – просимо поставитися з розумінням.

❗️ПРО ХАРЧУВАННЯ

Усі заклади освіти працюватимуть з організацією гарячого харчування для учнів у штатному режимі.

Просимо батьків:

✔️ подбати про теплий одяг дітей;

✔️ за можливості супроводжувати молодших школярів;

✔️ враховувати погодні умови та безпечний шлях до закладу.