Будинок замість Хресної дороги: у Тернополі спалахнув конфлікт навколо церковної землі

У Тернополі вже три роки триває конфлікт між мешканцями прилеглих будинків та представниками Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ щодо забудови земельної ділянки на перехресті вулиць Слівенська — Малишка.

За словами представника ініціативної групи Олега Любінського, ця територія раніше була виділена громаді для облаштування Хресної дороги та інших релігійних споруд.

Ця земля була виділена громаді для облаштування Хресної дороги та інших церковних споруд. Ще перший єпархіальний єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Михаїл Сабрига освятив цю територію, щоб збудувати Хресну дорогу, проте події почали розвиватися зовсім не так, як ми планували. З ініціативи колишнього пароха Іллі ситуація докорінно змінилася. Схоже, створеною проблемою він, перебуваючи в сонячній Іспанії, не надто переймається. Його наступник в.о. пароха,отець Роман вправно перехопив ініціативу в цій будівельній афері (по підрахунках цей пілотний проєкт має принести як мінімум 35 мільйонів гривень), хоча під час зустрічі з мешканцями запевняв: «нехай суд розсудить — так і буде». Проте, судячи з останнього судового відзиву, він, очевидно, змінив свою думку, — зазначає він.

Натомість, за словами мешканців, на цій ділянці розпочалося будівництво багатоповерхового житлового будинку. Станом на сьогодні споруда вже зведена до третього поверху.

Олег Любінський також заявляє про можливі порушення під час зміни цільового призначення землі та реалізації проєкту.

«Незрозумілим шляхом вони змінили цільове призначення землі і на цій основі зареєстрували об’єкт незавершеного будівництва», — стверджує він.

За його словами, Верховний Суд раніше ставав на бік громади та відхилив зміну цільового призначення ділянки.

Мешканці також висловлюють занепокоєння станом навколишніх будівель. Зокрема, за їхніми словами, на стінах церкви та сусідніх будинків уже з’явилися тріщини.

Окрім цього, у своєму зверненні активіст піднімає питання ситуації навколо території церкви.

«Поряд біля церкви підлітки облаштували собі притон… Можливо покликання священника — це не лише будівництво, а й моральне виховання молоді», — додає він.

Мешканці повідомляють, що планують і надалі відстоювати свою позицію у суді, а також звертатися до правоохоронних органів.

Наразі офіційної позиції іншої сторони конфлікту не оприлюднено.