QR-коди у вишивці: у Тернополі презентували унікальний рушник за мотивами «Енеїди»

У Тернополі в обласній бібліотеці для дітей відбулася незвична подія — літературно-кулінарна гостина «Закодована кухня “Енеїди”», яка об’єднала традиції, мистецтво та сучасні технології.

Головною подією заходу стала презентація унікального гастрономічного рушника «Гостина з “Енеїдою”», створеного майстринею Лесею Чернюк. Особливість виробу — у вишитих QR-кодах, які ведуть до рецептів страв, згаданих у поемі «Енеїда» Івана Котляревського.

Таким чином традиційна українська вишивка перетворилася на інтерактивний культурний об’єкт, що поєднує давню гастрономію з цифровою епохою.

Захід відбувся в межах всеукраїнської естафети гастрономічного рушника, ініційованої Національною бібліотекою України для дітей спільно з Міжнародним жіночим рухом «За сімейні цінності». Її мета — популяризація української кухні як важливої складової культурної спадщини.

До події долучилися представники культурної сфери області. Зокрема, директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк наголосила на символічному значенні рушника як оберега національної пам’яті.

Атмосферу свята доповнили театралізована інсценізація «Енеїди», музичні виступи та гра на бандурі. Завершенням гостини стала дегустація традиційних страв — галушок, вареників, борщу та книшів, приготованих за рецептами, закодованими у рушнику.

Організатори переконані: такі заходи допомагають молоді глибше відчути українські традиції та побачити їх у сучасному контексті — як живу, цікаву і доступну частину національної культури.