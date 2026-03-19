Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Дмитро Петрук з Тернопільщини

13 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі н.п. Новопавлівка Ізюмського району Харківської області загинув Петрук Дмитро Сергійович, повідомляють у Гримайлівській громаді. Молодший сержант, начальник польової лазні взводу матеріального забезпечення батальйону безпілотних систем військової частини А0693.

Народився Герой 24 квітня 1993 року в селі Пізнанка Гримайлівської громади. Після школи здобув освіту у Вищому Професійному Училищі Технологій та Дизайну за спеціальністю – виробник художніх виробів з дерева. Проживав разом з дружиною в м. Хмельницький. 8 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних Сил України, увійшовши до складу 54 ОМБР імені Івана Мазепи штурмової розвідувальної роти розвідувального взводу. Перебував в найгарячіших точках бойових дій. Після отриманих поранень та довгої реабілітації, повернувся в ряди ЗСУ щоб захищати Батьківщину, батьків, і всіх нас. Дмитро був нагороджений почесною відзнакою «ХРЕСТ 54 ОМБР» за видатну особисту хоробрість та відвагу, стійкість та рішучість. В 2024 році Указом Президента України нагороджений орденом « За Мужність» ІІІ ступеня. За відмінну службу наш Герой отримав звання Молодшого сержанта, та мав багато нагород.

Дмитро віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та майбутнє. Мужність, відвага та самопожертва Воїна назавжди залишаться у нашій пам’яті.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого. Розділяємо з вами це велике горе.

Вічна пам’ять і вічна слава нашому захиснику!