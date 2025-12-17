Олег Хрущ – солдат ЗСУ, який віддав життя за Україну: вічна пам’ять Герою

Олег Хрущ – 47-річний український військовик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Загинув 9 липня 2022 року внаслідок ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині.

Народився 7 червня 1975 року в селі Новосілка, нині Скалатської громади, Тернопільської області. Працював в Угорщині, повернувся в Україну, щоб піти захищати Батьківщину. На службу призвали 2 березня 2022 року.

Був солдатом роти охорони, згодом переміщений до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Олег був чудовим чоловіком, люблячим батьком, світлою та чуйною людиною, душею колективу, завжди вмів вислухати і підтримати.

Похований 14 липня 2022 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

Залишились дружина Оксана, син Сергій і донька Марта.

Почесний громадянин міста Тернополя (2022 рік, посмертно).

Вічна пам’ять Герою!