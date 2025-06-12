Під час виконання бойового завдання загинув Євгеній Пригода з Тернопільщини

05 червня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання у районі н.п. Глибоке Харківської області солдат ПРИГОДА ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1989 року народження, уродженець села Шупарка. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Євгенія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті близьких, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе близьких та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!