Унаслідок масованого нічного обстрілу з боку російських військ значно постраждав один із навчальних корпусів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Це один із наймасштабніших ударів по освітній інфраструктурі регіону за весь час повномасштабної війни.

За попередніми оцінками:

знищено понад 95% вікон і дверей корпусу ;

пошкоджено до 95% навчальних аудиторій, лабораторій та кафедральних приміщень ;

серйозно ушкоджена комп’ютерна техніка та спеціалізоване лабораторне обладнання, необхідне для підготовки фахівців інженерного та технічного профілю.

Університет звертається до освітньої спільноти, міжнародних партнерів, громадських організацій і небайдужих українців із закликом долучитися до термінового збору коштів на відновлення навчального процесу.

«Це удар не лише по стінах університету. Це удар по українській освіті, науці, майбутньому. Але ми не здамося. Ми відбудуємо. Разом ми сила», — зазначає адміністрація ТНТУ.

📢 Реквізити для допомоги:

Одержувач: ТНТУ ім. І. Пулюя

Код ЄДРПОУ: 05408102

МФО: 820172

Банк: ДКСУ м. Київ

Рахунок (IBAN): UA678201720313261003301008829

Призначення платежу: відновлення корпусу (благодійний внесок)

🔔 Кожна гривня має значення. Закликаємо усіх небайдужих об’єднати зусилля заради збереження освітнього потенціалу України.