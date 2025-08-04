Понад рік вважався зниклим безвісти, – додому повертається захисник Сергій Мазур з Тернопільщини

Великодедеркальська об’єднана територіальна громада з глибоким сумом сповіщає про втрату свого земляка — солдата Сергія Мазура. Він повертається до рідного дому “на щиті” після того, як загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району на Донеччині.

Сергій Юрійович Мазур був номером обслуги 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону військової частини А ****. Військовий загинув 2 квітня 2024 року під час боїв на Донеччині, а довгий час вважався зниклим безвісти.

Вшановуємо пам’ять загиблого захисника, який віддав своє життя за Україну. Сергій Мазур став символом мужності та відваги, і його подвиг назавжди залишиться в серцях жителів громади.

Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Нехай його пам’ять живе вічно, а слава про його героїзм буде завжди у наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Герою!