Тернопільщина: лікарі, які працюють у сільських лікарнях, можуть отримати службове житло

Лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштуються в комунальних медзакладах сільських населених пунктів, мають можливість отримати службове житло на час роботи. Держава фінансує купівлю цього житла, що стане важливою підтримкою для медиків, особливо в сільській місцевості.

На Єдиному вебпорталі medvacancy.moz.gov.ua наразі розміщено 980 вакансій у медичних закладах сіл та селищ, серед яких 57 вакансій на Тернопільщині: 41 — для лікарів та 16 — для інших медичних працівників. Більшість вакансій залишаються відкритими понад 90 днів, що свідчить про необхідність залучення фахівців у сільські громади.

Службове житло для медиків: як працює програма

Програма, яка передбачає забезпечення медиків житлом, нещодавно була ухвалена урядом. Лікарі, які переїжджають на роботу до сільських медзакладів, можуть обрати житло, що відповідає вимогам, і подати заяву на його придбання. Це житло надається на час роботи в лікарні, а держава фінансує його купівлю. Пріоритет у наданні житла визначатиметься на основі аналізу кадрової ситуації в регіонах.

Вимоги до кандидатів та житла

Участь у програмі можуть взяти громадяни України віком до 50 років, які працюють у медичних закладах, де вакансія була відкрита понад 90 днів. Житло, яке обиратимуть медичні працівники, повинно бути розташоване в радіусі до 30 км від місця роботи і відповідати певним вимогам. Вартість квадратного метра житла не може перевищувати середню вартість будівництва в регіоні.

Підтримка для медиків та розвиток сільської медицини

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що це рішення є реальним кроком до покращення умов роботи медиків у сільській місцевості. За його словами, часто голови громад і керівники лікарень звертаються з проханням допомогти з житлом для лікарів, які працюють у віддалених регіонах. Такі ініціативи сприятимуть покращенню доступу до медичної допомоги та залученню кваліфікованих фахівців у села.

Як працює процедура придбання житла

Лікар самостійно обирає житло, яке відповідає вимогам, після чого подає заяву до медзакладу. Медичний заклад перевіряє документи, а після цього передає їх до обласного департаменту охорони здоров’я для подальшого розгляду. Якщо рішення є позитивним, укладається договір купівлі-продажу, і житло передається лікарю як службове.

Ця ініціатива допоможе не лише покращити умови роботи для медичних працівників, а й зробить медичну допомогу більш доступною для людей, які живуть у сільських громадах.