23:41 | 22.01.2025
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Пропав майже рік тому, – Ангелом додому повертається Герой Андрій Підсадний з Тернопільщини

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На російсько-українській війні загинув Підсадний Андрій із с. Пастуше Чортківської громади 2001 року народження, повідомляє міська рада.

Андрій служив водієм стрілецького відділення.
З 15 березня 2024 року воїна вважали безвісти зниклими.

Довгі часи сподівань і надій, що син повернеться додому… Та прийшла невтішна новина – підтвердився аналіз ДНК.

Підсадний Андрій загинув 15 березня 2024 р. біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області.

У Героя залишилась мама, брат та бабуся.
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