“Далі буде тільки гірше”: Трамп вимагає від росії укласти “угоду” для завершення війни

Президент США Дональд Трамп закликав Росію “укласти угоду” для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Як повідомляє “Європейська правда”, таке Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що “не хоче нашкодити Росії”, “любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним”. Принагідно він згадав, як “Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів”.

“З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ”, – наголосив Трамп.

Він заявив, що в разі, якщо “найближчим часом” не буде укладено “угоди” про припинення війни, в нього не буде “іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується”.

“Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час “УКЛАСТИ УГОДУ”. БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!!” – підсумував президент США.

Правда