Ще одна матір вкриє голову чорною хусткою, – Ангелом додому повертається Олег Діль з Тернопільщини
Ще однієї матері Золопотіцької громади сиві коси вкриваються чорною хустиною.
20.09. 2024 року біля н.п Іванівське, Бахмутського району, Донецької області загинув Діль Олег Васильович, 19.04.1992 р.н..,старший оператор взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки розвідувального батальйону військової частини А4010, житель с. Соколів. Повідомляє Уляна Дем’янчук у групі громади.
Сиротами залишаються батьки та діти.
Вічна слава Герою!
Щирі співчуття рідним!