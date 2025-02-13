Міст у Бучачі в аварійному стані, – вводиться тимчасове обмеження руху транспорту

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України на замовлення Бучацької міської ради провело обстеження мосту через річку Стрипу по вул. Галицькій. Обстеження показало, що даний обְ’єкт в аварійному стані, повідомляють у міській раді.

УВАГА! Для зменшення тиску на конструкції споруди вводиться тимчасове обмеження руху транспорту з однієї із сторін мосту.

Відповідні дорожні знаки встановлені перед мостом та на головних напрямках доріг і перехрестях.

Просимо водіїв поставитися з розумінням до даної ситуації та бути взаємоввічливими.