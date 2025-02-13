19:05 | 13.02.2025
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Міст у Бучачі в аварійному стані, – вводиться тимчасове обмеження руху транспорту

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України на замовлення Бучацької міської ради провело обстеження мосту через річку Стрипу по вул. Галицькій. Обстеження показало, що даний обְ’єкт в аварійному стані, повідомляють у міській раді.

УВАГА! Для зменшення тиску на конструкції споруди вводиться тимчасове обмеження руху транспорту з однієї із сторін мосту.

Відповідні дорожні знаки встановлені перед мостом та на головних напрямках доріг і перехрестях.

Просимо водіїв поставитися з розумінням до даної ситуації та бути взаємоввічливими.

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