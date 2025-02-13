У Тернополі затримали митника, який вимагав гроші за розмитнення кожного авто

Вимагав по 100 доларів США за розмитнення кожного авто – на одержанні 500 доларів США неправомірної вигоди викрито митника у Тернополі, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди головного інспектора Тернопільської митниці (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до правоохоронців звернувся житель іншої області, що хотів розмитнити транспортні засоби на Тернопільській митниці. За безперешкодне оформлення кожної автівки працівник митниці зажадав по 100 доларів США хабаря.

Правоохоронці затримали митника в порядку ст. 208 КПК України після передачі йому 500 доларів США частинами.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювалися за оперативного супроводу працівників УСБУ в Тернопільській області.