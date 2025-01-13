На Тернопільщині затримали водія, який гнав населенним пунктом понад 120 122 км/год.
Сьогодні, близько 14-ї години, під час контролю швидкості за допомогою лазерного пристрою TruCAM, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, патрульні зупинили автомобіль Toyota, який у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 122 км/год.
Ми винесли на порушника постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год) КУпАП, штраф — гривень.
Нагадуємо:
згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;
згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.
Пам’ятайте: перевищення швидкості може мати непоправні наслідки.