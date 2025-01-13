На Тернопільщині затримали водія, який гнав населенним пунктом понад 120 122 км/год.

Сьогодні, близько 14-ї години, під час контролю швидкості за допомогою лазерного пристрою TruCAM, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, патрульні зупинили автомобіль Toyota, який у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 122 км/год.