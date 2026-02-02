Скорботна звістка: на війні загинув молодий захисник Микола Музичка

Рекшинське школа з болем повідомляє про трагедію, що сколихнула колектив та все село. Випускник 2017 року, Микола Музичка, став жертвою війни, загинувши під час служби на сході України, повідомляють у навчальному закладі.

Микола від початку війни вирішив стати на захист своєї Батьківщини та взяв до рук зброю. Його доброта та відданість були помітні навіть серед інших воїнів. Під час свого служіння він зустрів свою другу половинку Дарину, з якою нещодавно одружився та став батьком. Разом вони мріяли про майбутнє, однак їхнє щастя тривало лише два роки.

Незважаючи на важкі обставини, Микола підтримував зв’язок з учителями та однокласниками. Класний керівник, Надія Миколаївна Пришляк, зі сльозами на очах згадує його побажання на останньому уроці: “Щоб ви усміхалися, мов сонечко”. Микола відзначався відповідальністю, добротою та щирістю, а його спогади залишаються з усіма, хто його знав.

Загиблий герой нагороджений Грамотами та медалями за мужність і відвагу, і назавжди залишиться в серцях тих, хто пам’ятає його добрий погляд. Микола поповнив ряди Небесного війська, охороняючи нас з неба. Його втрата — велика ціна за мир, а його пам’ять буде вічною.

Співчуваємо рідним Миколи і молимося, щоб Господь допоміг їм перенести цей біль. Вічна пам’ять Герою України! Спочивай з Богом!