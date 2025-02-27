Страшна війна забрала молоде, зовсім юне життя. Загинув Борис Мацьків з Тернопільщини

Сьогодні у Великогаївську громаду надійшла сумна звістка про загибель старшого солдата, жителя с. Великі Гаї Мацьківа Бориса Сергійовича (14.05.2002 р.н.). Повідомляє селищний голова Олег Кохман.

Борис поповнив лави ЗСУ у грудні 2022 року. Життя воїна обірвалося на Сумщині поблизу населеного пункту Лікарське.

Від себе та всієї громади висловлюю щирі співчуття матері Любові, батьку Сергію, сестрі Наталії, бабусі Марії, дідусю Борису та усій великій родині.

Вічна пам‘ять та слава Герою!