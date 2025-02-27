Під час виконання бойового завдання загинув Віталій Сипень з Тернопільщини

Ще не висохли сльози болю та непоправної втрати, як надійшло сповіщення з фронту…..

26.02.2025 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Олександрівка Охтирського району Сумської обл., загинув молодший сержант, житель села Тютьків СИПЕНЬ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 16.02.1981 року народження. Повідомляють у Микулинецькій селищній раді.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам, брату та усім рідним та близьким полеглого! Поділяємо біль великої втрати разом з Вами!

Вічна пам’ять і низький уклін Захиснику!

Парастас відбудеться, 28 лютого, о 19:00 в Домі печалі м. Тернопіль.

1 березня, о 12.00 год з Дому печалі траурний кортеж вирушить в с. Тютьків, до рідної домівки Віталія. Де одразу буде відслужено чин похорону.

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