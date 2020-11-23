У Тернополі ціла сім’я отруїлася чадним газом

22 листопада о 21.38 бригада швидкої виїжджала на вул. Старий ринок у Тернополі, де надавала допомогу цілій сім’ї, яка отруїлася чадним газом.

За словами матері, під час нагрівання води газовою колонкою у її дітей з’явилися нудота, в’ялість та загальна слабкість. Тому жінка викликала швидку. З діагнозом отруєння чадним газом лікарі швидкої, після оперативно наданої допомоги, шпиталізували в обласну дитячу лікарню трьох дітей: 5-річного та 7-річного хлопчиків та 4-річну дівчинку.