На превеликий жаль, підтвердилась загибель сержанта Ніколайчука Аліка Михайловича,1975 року народження, жителя села Новостав, який вважався зниклим безвісти з 19 лютого 2024 року. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Наш Герой мужньо та відважно боронив свою батьківщину від лютого ворога. Служив навідником танкового взводу. Під час виконання бойових завдань по маскуванні техніки по місцю її розміщення, зник безвісти, після авіа удару, що здійснив ненависний нам усім ворог по позиції.

Завжди щирий і доброзичливий, люблячий сім’янин, завжди допомагав друзям та односельчанам. Вірний присязі Алік мужньо та до останнього подиху захищав усіх нас. Він назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких, як найкращий син, люблячий батько, надійний друг та побратим

Вічна пам’ять та слава Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Воїна Аліка…