Майже 192 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети Тернопільщини від платників краю

Упродовж січня-вересня цього року від платників Тернопільщини до державного бюджету надійшло 108,1 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, найбільшу питому вагу становлять надходження з виробництва тютюнових виробів – 68,9 млн грн (64,3%), а також від виробництва пива – 19,8 млн грн (18,3%). Ще 15,5 млн грн (14,3%) бюджет отримав від виробництва горілчаноїпродукції, 3,1 млн грн (2,3%) – від сплати акцизного податку за переобладнання транспортних засобів, 500 тис. грн (0,5%) – від виробництва спирту та 300 тис. грн (0,3%) – від виробництва виноробної продукції.

Окрім цього, за січень-вересень місцеві бюджети області отримали 83,8 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 56,1 млн грн (67%), від продажу пива – 27,1 млн грн (32,3%) та 600 тис. грн (0,7%) – від продажу тютюнових виробів.