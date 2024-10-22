Тернополяни продавали російську зброю

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів ще у чотирьох регіонах України.

Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю.

Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети «Джміль», автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.

Так, у Дніпрі: затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.

Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.

На Закарпатті: на «гарячому» затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.

Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.

На Тернопільщині: викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її «замовникам» як «автозапчастини».

На Житомирщині: на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як «волонтери», а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Берегівської окружної прокуратури, Тернопільської обласної прокуратури та Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.