Зі смутком Копичинецька міська рада повідомляє про чергову смерть військовослужбовця Боднарчука Олега Адамовича 10.05.1973 року народження, жителя міста Копичинці.

Олег Адамович, призваний на військову службу по мобілізації 02.03.2024 року сумлінно виконував свій обовʼязок у військовій частині, та на жаль, 07.09.2024 року його життя обірвалося у лікарні.

Важко знайти слова втіхи, співчуваємо рідним та близьким Воїна Олега.

Вічна і Світла пам’ять Герою!