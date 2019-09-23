Спортсменка Олена Усенко з Тернопільщини готується до виступу в Швейцарії

Шумчанка Олександра Усенко у складі збірної України готується до третіх зимових юнацьких Олімпійських ігор, які мають відбутися у Швейцарії з 9 по 19 січня.

Успішно виступили наші земляки і в обласний чемпіонат з літнього біатлону у чотирьох вікових групах відбувся у Підгородньому біля Тернополя. Шумчани вибороли у змаганнях 9 медалей.

Богдана Походалова, яка цьогоріч стала студенткою ТНПУ ім.В.Гнатюка (факультет фізичного виховання, тренерський відділ), та Назарій Парадовський виграли спринт та перегони на лижоролерах, Юрій Крикончук двічі був другим, Михайло Павлюк – третім у спринті та другим у гонці на лижоролерах.

Андрій Ліснічук пробився на п’єдестал пошани, посівши третє місце, водночас ставши четвертим у гонці на лижоролерах. Двічі четвертою була Олена Солтис, – повідомив тренер-викладач Василь Кирилюк, повідомляє Шумськ info.