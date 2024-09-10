Тонізуючі напої, щоб пережити літню спеку: рецепти
Як пережити літню спеку? Відповідь на це питання шукає багато людей. Перш за все у спекотну погоду варто пити чисту питну воду, щоб підтримувати оптимальний рівень гідратації та запобігати зневодненню.
Чиста вода є найкращим вибором для підтримки гідратації. Вона не містить калорій, цукру чи інших добавок, і це робить її ідеальним напоєм у спекотну погоду. Пийте воду маленькими порціями протягом дня. А завжди мати під руками якісну воду допоможе доставка питної води від My Water Shop. Це зручний сервіс, який відкриває чимало можливостей для користувачів.
В чому особливість тонізуючих напоїв?
Крім звичайної питної води, спрагу чудово втамовують тонізуючі напої. Вони допоможуть вам освіжитися та поповнити запас енергії. Ось кілька перевірених рецептів:
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Домашній лимонад з м’ятою і медом
Інгредієнти:
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4 лимони;
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1 літр води (негазованої);
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3–4 столові ложки меду або цукру;
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пучок свіжої м’яти;
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лід.
Приготування:
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Вичавіть сік з лимонів і налийте його в глечик.
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Додайте мед або цукор і ретельно перемішайте до повного розчинення.
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Додайте холодну воду та ще раз перемішайте.
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Додайте м’яту та залиште на 15 хвилин для настоювання.
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Подайте з кубиками льоду.
2. Фруктовий смузі
Інгредієнти:
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1 банан;
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1 жменя полуниці або інших ягід;
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1 апельсин (вичавлений сік);
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1 склянка йогурту або кокосового молока;
-
лід.
Приготування:
-
Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідної маси.
-
Додайте лід і ще раз збийте.
-
Подайте охолодженим.
3. Мохіто безалкогольний
Інгредієнти:
-
2 лайми;
-
жменя свіжої м’яти;
-
2 столові ложки цукру;
-
1 літр газованої води;
-
лід.
Приготування:
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Наріжте лайми на скибочки й покладіть в глечик.
-
Додайте м’яту та цукор, добре розімніть ложкою, щоб виділився сік.
-
Додайте газовану воду і перемішайте.
-
Подайте з великою кількістю льоду.
4. Кавуновий смузі з м’ятою
Інгредієнти:
-
2–3 скибочки кавуна (без кісточок);
-
1 жменя м’яти;
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1–2 чайні ложки лимонного соку;
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лід.
Приготування:
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Викладіть кавун, м’яту та лимонний сік у блендер і збийте до однорідності.
-
Додайте лід і ще раз перемішайте.
-
Подайте смузі охолодженим.
5. Холодний зелений чай з лимоном і м’ятою
Інгредієнти:
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2–3 пакетики зеленого чаю або 2 столові ложки сухого чаю;
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1 літр води;
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1 лимон;
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жменя свіжої м’яти;
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2 столові ложки меду або цукру;
-
лід.
Приготування:
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Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути.
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Додайте мед або цукор, перемішайте до розчинення.
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Наріжте лимон тонкими скибочками та додайте в чай разом з м’ятою.
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Поставте в холодильник на 15 хвилин для охолодження.
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Подайте з льодом.
Ці напої не лише освіжать вас, але й наситять організм корисними речовинами. У сильну спеку краще відмовитися від газованих напоїв, кави, енергетиків та алкоголю. Адже ці напої можуть призвести до втрати рідини й погіршення самопочуття.