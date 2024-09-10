03:00 | 11.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Тонізуючі напої, щоб пережити літню спеку: рецепти

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Як пережити літню спеку? Відповідь на це питання шукає багато людей. Перш за все у спекотну погоду варто пити чисту питну воду, щоб підтримувати оптимальний рівень гідратації та запобігати зневодненню. 

Чиста вода є найкращим вибором для підтримки гідратації. Вона не містить калорій, цукру чи інших добавок, і це робить її ідеальним напоєм у спекотну погоду. Пийте воду маленькими порціями протягом дня. А завжди мати під руками якісну воду допоможе доставка питної води від My Water Shop. Це зручний сервіс, який відкриває чимало можливостей для користувачів.

В чому особливість тонізуючих напоїв?

Крім звичайної питної води, спрагу чудово втамовують тонізуючі напої. Вони допоможуть вам освіжитися та поповнити запас енергії. Ось кілька перевірених рецептів:

  1. Домашній лимонад з м’ятою і медом

Інгредієнти:

  • 4 лимони;

  • 1 літр води (негазованої);

  • 3–4 столові ложки меду або цукру;

  • пучок свіжої м’яти;

  • лід.

Приготування:

  1. Вичавіть сік з лимонів і налийте його в глечик.

  2. Додайте мед або цукор і ретельно перемішайте до повного розчинення.

  3. Додайте холодну воду та ще раз перемішайте.

  4. Додайте м’яту та залиште на 15 хвилин для настоювання.

  5. Подайте з кубиками льоду.

2. Фруктовий смузі

Інгредієнти:

  • 1 банан;

  • 1 жменя полуниці або інших ягід;

  • 1 апельсин (вичавлений сік);

  • 1 склянка йогурту або кокосового молока;

  • лід.

Приготування:

  1. Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідної маси.

  2. Додайте лід і ще раз збийте.

  3. Подайте охолодженим.

3. Мохіто безалкогольний

Інгредієнти:

  • 2 лайми;

  • жменя свіжої м’яти;

  • 2 столові ложки цукру;

  • 1 літр газованої води;

  • лід.

Приготування:

  1. Наріжте лайми на скибочки й покладіть в глечик.

  2. Додайте м’яту та цукор, добре розімніть ложкою, щоб виділився сік.

  3. Додайте газовану воду і перемішайте.

  4. Подайте з великою кількістю льоду.

4. Кавуновий смузі з м’ятою

Інгредієнти:

  • 2–3 скибочки кавуна (без кісточок);

  • 1 жменя м’яти;

  • 1–2 чайні ложки лимонного соку;

  • лід.

Приготування:

  1. Викладіть кавун, м’яту та лимонний сік у блендер і збийте до однорідності.

  2. Додайте лід і ще раз перемішайте.

  3. Подайте смузі охолодженим.

5. Холодний зелений чай з лимоном і м’ятою

Інгредієнти:

  • 2–3 пакетики зеленого чаю або 2 столові ложки сухого чаю;

  • 1 літр води;

  • 1 лимон;

  • жменя свіжої м’яти;

  • 2 столові ложки меду або цукру;

  • лід.

Приготування:

  1. Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути.

  2. Додайте мед або цукор, перемішайте до розчинення.

  3. Наріжте лимон тонкими скибочками та додайте в чай разом з м’ятою.

  4. Поставте в холодильник на 15 хвилин для охолодження.

  5. Подайте з льодом.

Ці напої не лише освіжать вас, але й наситять організм корисними речовинами. У сильну спеку краще відмовитися від газованих напоїв, кави, енергетиків та алкоголю. Адже ці напої можуть призвести до втрати рідини й погіршення самопочуття.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *