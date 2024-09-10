Тонізуючі напої, щоб пережити літню спеку: рецепти

Як пережити літню спеку? Відповідь на це питання шукає багато людей. Перш за все у спекотну погоду варто пити чисту питну воду, щоб підтримувати оптимальний рівень гідратації та запобігати зневодненню.

Чиста вода є найкращим вибором для підтримки гідратації. Вона не містить калорій, цукру чи інших добавок, і це робить її ідеальним напоєм у спекотну погоду. Пийте воду маленькими порціями протягом дня. А завжди мати під руками якісну воду допоможе доставка питної води від My Water Shop. Це зручний сервіс, який відкриває чимало можливостей для користувачів.

В чому особливість тонізуючих напоїв?

Крім звичайної питної води, спрагу чудово втамовують тонізуючі напої. Вони допоможуть вам освіжитися та поповнити запас енергії. Ось кілька перевірених рецептів:

Домашній лимонад з м’ятою і медом

Інгредієнти:

4 лимони;

1 літр води (негазованої);

3–4 столові ложки меду або цукру;

пучок свіжої м’яти;

лід.

Приготування:

Вичавіть сік з лимонів і налийте його в глечик. Додайте мед або цукор і ретельно перемішайте до повного розчинення. Додайте холодну воду та ще раз перемішайте. Додайте м’яту та залиште на 15 хвилин для настоювання. Подайте з кубиками льоду.

2. Фруктовий смузі

Інгредієнти:

1 банан;

1 жменя полуниці або інших ягід;

1 апельсин (вичавлений сік);

1 склянка йогурту або кокосового молока;

лід.

Приготування:

Помістіть всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідної маси. Додайте лід і ще раз збийте. Подайте охолодженим.

3. Мохіто безалкогольний

Інгредієнти:

2 лайми;

жменя свіжої м’яти;

2 столові ложки цукру;

1 літр газованої води;

лід.

Приготування:

Наріжте лайми на скибочки й покладіть в глечик. Додайте м’яту та цукор, добре розімніть ложкою, щоб виділився сік. Додайте газовану воду і перемішайте. Подайте з великою кількістю льоду.

4. Кавуновий смузі з м’ятою

Інгредієнти:

2–3 скибочки кавуна (без кісточок);

1 жменя м’яти;

1–2 чайні ложки лимонного соку;

лід.

Приготування:

Викладіть кавун, м’яту та лимонний сік у блендер і збийте до однорідності. Додайте лід і ще раз перемішайте. Подайте смузі охолодженим.

5. Холодний зелений чай з лимоном і м’ятою

Інгредієнти:

2–3 пакетики зеленого чаю або 2 столові ложки сухого чаю;

1 літр води;

1 лимон;

жменя свіжої м’яти;

2 столові ложки меду або цукру;

лід.

Приготування:

Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути. Додайте мед або цукор, перемішайте до розчинення. Наріжте лимон тонкими скибочками та додайте в чай разом з м’ятою. Поставте в холодильник на 15 хвилин для охолодження. Подайте з льодом.

Ці напої не лише освіжать вас, але й наситять організм корисними речовинами. У сильну спеку краще відмовитися від газованих напоїв, кави, енергетиків та алкоголю. Адже ці напої можуть призвести до втрати рідини й погіршення самопочуття.