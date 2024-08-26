Від важкої хвороби помер на 52 році життя військовий Збройних Сил України Нагірняк Олег із Чорткова (03.01.1973), повідомляють у міській раді.

Олег був контрактником, до лав ЗСУ долучився ще у травні 21 року, за півроку до повномасштабного вторгнення росіян. Мав звання сержанта, військова професія – оператор. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Війна нікому не додає здоров’я. У лютому 2024 року Олега направили на лікування у Дніпро із діагнозом злоякісне новоутворення шлунку. На жаль, попри усі намагання медиків врятувати чоловіка не вдалось…

Завтра, 27 серпня, о 13 год. у церкві рівноапостольного князя Володимира Великого розпочнеться чин похорону.