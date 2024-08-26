18:47 | 26.08.2024
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Пантеон Героїв 

За вільну Україну віддав життя уродженець Тернопільщини Микола Парховський

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Трагічна звістка знову прийшла на Тернопільщину – ще одне життя обірвала війна… Загинув ПАРХОВСЬКИЙ Микола Васильович (07.12.1979.- 2024) – народжений у селі ВЕРБКА Коропецької громади, учень та випускник Вербківської школи.   

Наш Герой віддав життя за Батьківщину, за вільну і незалежну Україну, наше з вами мирне небо.

Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими Миколи Васильовича.

Низький уклін нашому Воїну-Захиснику!

У Коропецькій громаді 27 серпня 2024 року оголошується ДНЕМ жалоби.

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