Трагічна звістка знову прийшла на Тернопільщину – ще одне життя обірвала війна… Загинув ПАРХОВСЬКИЙ Микола Васильович (07.12.1979.- 2024) – народжений у селі ВЕРБКА Коропецької громади, учень та випускник Вербківської школи.

Наш Герой віддав життя за Батьківщину, за вільну і незалежну Україну, наше з вами мирне небо.