За вільну Україну віддав життя уродженець Тернопільщини Микола Парховський
Трагічна звістка знову прийшла на Тернопільщину – ще одне життя обірвала війна… Загинув ПАРХОВСЬКИЙ Микола Васильович (07.12.1979.- 2024) – народжений у селі ВЕРБКА Коропецької громади, учень та випускник Вербківської школи.
Наш Герой віддав життя за Батьківщину, за вільну і незалежну Україну, наше з вами мирне небо.
Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими Миколи Васильовича.
Низький уклін нашому Воїну-Захиснику!
У Коропецькій громаді 27 серпня 2024 року оголошується ДНЕМ жалоби.