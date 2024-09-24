18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області, загинув житель села Малий Ходачків – ГАРМАШ Роман Сергійович 18.03.1983 року народження, солдат військової частини А4010.

До останнього надіялась. Клята війна забрала в мене мого рідного і єдиного брата. У вівторок, Романа привезуть додому. Процесія “На щиті” – 14:00 год. виїзд з м.Тернопіль – 14:30 год. с.Смиківці біля храму Різдва Пресвятої Богородиці – 14:45 год. Великі Бірки, центральна частина селища, 15:00 год. – в’їзд до рідного села Малий Ходачків. Панахида вдома о 20:00 год. Похорон в середу, 25 вересня, о 15:00 год. Прощання і відспівування у Церкві Святого архистратига Михаїла. Прошу віддати останню шану Герою, моєму рідному і мужньому брату Ромчику, – написала сестра Героя Світлана Гуменна.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою.