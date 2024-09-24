На Тернопільщині державні адміністрації перетворюватимуть в органи префектурного типу
– Ми сфокусуємось на тестуванні м’якої системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування (ОМС) згідно з чинним законодавством України та з урахуванням положень Європейської хартії місцевого самоврядування й інших стандартів Ради Європи. Також пропрацюємо налагодження механізму надання консультацій ОМС обласною та районними державними адміністраціями. За результатами проєкту, серед іншого, очікується підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади, – розповідає очільник області В’ячеслав Негода.
До слова, ця ініціатива реалізовується через Програму «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні».
Така модель взаємодії адміністрацій та органів місцевого самоврядування є новою для України, однак вже впродовж багатьох років успішно апробована і діє в багатьох країнах світу.