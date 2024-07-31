Захищаючи Україну загинув Дмитро Шилюк з Тернопільщини
На превеликий жаль, знову сумна звістка надійшла у Почаївську громаду, повідомляють у міській раді.
30.07.2024 року, виконуючи свій військовий обовʼязок, загинув старший стрілець 4 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А*** солдат ШИЛЮК Дмитро Іванович, 1992 р.н., житель с. Комарин Почаївської територіальної громади.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна памʼять та вічна слава полеглому Герою!