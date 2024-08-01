Тернополянин виявився зрадником

До 12 років ув’язнення засуджено колишнього тернополянина за роботу на ворога в незаконному правоохоронному органі Бердянська, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя визнав винним та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна громадянина України, що добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також його позбавлено на 15 років права обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади.

За даними слідства колишній житель Тернополя, що перед початком російського вторгнення в Україну переїхав до Бердянська, але й досі зареєстрований в обласному центрі, 17 травня 2022 року добровільно вступив до складу незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території Запорізької області – «управление внутренних дел по городу Бердянску и Бердянскому району».

На посаді помічника оперуповноваженого відділу кримінальної поліції вищеназваного управління він здійснював опитування свідків, надсилав запити до лікувальних закладів, проводив незаконні обшуки і вилучення зброї у жителів Бердянська та виконував інші злочинні завдання окупаційної влади.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Строк відбуття покарання засудженому рахуватиметься з моменту звернення вироку до виконання.