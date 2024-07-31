Ігор Гуда та представники компанії “Креатор- Буд” взяли участь у Конгресі INVEST IN UKRAINE 2024 

– Сьогодні взяв участь у Конгресі INVEST IN UKRAINE, де зібралась велика кількість лідерів індустрії, архітекторів, представників бізнесу та держави. В рамках цього заходу також пройшов 14-й Всеукраїнський щорічний архітектурний конкурс “Інтер’єр Року”, який став майданчиком для обміну інноваційними ідеями та рішеннями у галузі архітектури та дизайну.

Конгрес INVEST IN UKRAINE став важливою подією для будівельної галузі, надавши учасникам унікальної можливості обговорити актуальні тренди, інноваційні технології та перспективи розвитку ринку.

А ще він дозволив нам розказати про наше нове партнерство з Ribas Hotels Group! У рамках майбутніх проєктів наша компанія «Креатор-Буд» та Ribas Hotels Group співпрацюватимуть в ЖК Central Park. Унікальний досвід кожного з партнерів дозволить створити успішну історію не лише для нас, а і для всіх інвесторів, хто придбає апартаменти в майбутньому апарт-готелі, що розташуються на території житлового комплексу. Ми обрали Ribas Hotels Group у якості керівної компанії саме через їх професіоналізм, системний підхід та успішні кейси.

Ми впевнені, що наше партнерство відкриє нові можливості для реалізації амбітних проєктів, і з нетерпінням чекаємо на спільну роботу! Слідкуйте за нашими новинами, щоб бути в курсі всіх подій та досягнень!

Голова Ради Директорів компанії Креатор- Буд Ігор Гуда