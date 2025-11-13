Тарас Лень — героїчний лейтенант з Тернополя: посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького

21-річний лейтенант Збройних Сил України, Тарас Лень, який загинув 11 березня 2022 року під час ворожого авіанальоту на Київщині, посмертно отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Молодий офіцер, який віддав своє життя за Україну, залишив незабутній слід у серцях тих, хто знав його.

Тарас Лень народився 19 липня 2000 року в Тернополі у родині військовослужбовця. Випускник Тернопільської загальноосвітньої школи №11, він також закінчив музичну школу, грав на духових інструментах. Проте питання майбутнього фаху вирішив ще в дитинстві — піти стопами батька. Тарас вступив до Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, а після його завершення — до Національної Академії Сухопутних військ у Львові.

Після випуску у 2021 році, Тарас потрапив на службу до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Як командир взводу, він брав участь у боях на Луганщині, а також у бойових діях на території ООС. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він був терміново викликаний на Київщину.

Тарас Лень загинув 11 березня 2022 року під час авіанальоту ворога на Київщині. Його загибель стала частиною трагедії, у якій загинули 20 українських військових, 16 з яких вдалося ідентифікувати. Тарас залишив родину — батька Івана, маму Надію та брата Дмитра. Його смерть стала важким ударом для рідних і для всієї громади.

Похорон Тараса Лень відбувся 23 вересня 2022 року, через півроку після його загибелі. У січні 2023 року батьки ще раз здійснили поховання сина, а у травні 2024 року, після проведених експертиз, Тараса разом з іншими загиблими військовими перепоховали у спільній могилі на кладовищі «Садгора» в Чернівцях.

Тарас Лень посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність та героїзм. У рідному місті, Тернополі, йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста» у 2022 році.

Слова батька Тараса Івана:

“Дуже шкода, що гинуть такі молоді люди. Проклята війна,” – сказав батько загиблого героя, висловлюючи біль і гіркоту за втрату сина.

Тарас Лень залишив незабутній слід у серцях своїх близьких і побратимів. Його подвиг і відвага стали прикладом для наступних поколінь. Україна пам’ятатиме про героїв, які віддали свої життя за мир і свободу нашої держави.