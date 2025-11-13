Тернопільщина: повітряна тривога тепер оголошується окремо для кожного району

У Тернопільській області запровадили диференційоване оповіщення про повітряну загрозу

Тернопільська область тепер має нову систему оповіщення про повітряну загрозу, яка дозволяє оголошувати тривогу окремо для кожного району. Це означає, що відтепер тривога буде звучати лише для тих територій, де є реальна загроза, зокрема, для районів, що можуть потрапити під атаку російських дронів, повідомляє чортківська міська рада.

Якщо є загроза атаки балістичними чи крилатими ракетами, повітряну тривогу оголошуватимуть для всіх районів Тернопільської області та/або для всієї України. Такий підхід дозволить ефективніше реагувати на небезпеку, мінімізуючи паніку в районах, де загроза відсутня.

Мешканці Тернопільщини повинні бути особливо уважними до повідомлень про повітряну тривогу і слідкувати за офіційними джерелами оповіщення.

Безпека — понад усе!