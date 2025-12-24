Напередодні Різдва та Нового Року: врятуй Життя!

Замість гучних вечірок та келихів з алкоголем, пропонуємо вам обрати інший шлях – шлях порятунку життів. Наші захисники на фронті не знають свят і вихідних, кожен день для них – це боротьба за Україну, за наше майбутнє. Їм потрібна наша підтримка, і однією з найцінніших є кров. Донорство крові – це не просто медична процедура, це акт безмежної любові, милосердя та справжнього дива. Ваша кров може стати різдвяним дивом для пораненого воїна, який бореться за життя. Це крапля надії, яка здатна зупинити біль, відновити сили та подарувати шанс на одужання