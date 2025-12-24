Напередодні Різдва та Нового Року: врятуй Життя!
У ці світлі дні, коли серця наповнюються очікуванням дива, тепла та затишку, ми традиційно готуємося до святкувань. Корпоративи, застілля, подарунки – все це створює атмосферу радості. Але цього року, давайте зробимо щось більше
Замість гучних вечірок та келихів з алкоголем, пропонуємо вам обрати інший шлях – шлях порятунку життів. Наші захисники на фронті не знають свят і вихідних, кожен день для них – це боротьба за Україну, за наше майбутнє. Їм потрібна наша підтримка, і однією з найцінніших є кров. Донорство крові – це не просто медична процедура, це акт безмежної любові, милосердя та справжнього дива. Ваша кров може стати різдвяним дивом для пораненого воїна, який бореться за життя. Це крапля надії, яка здатна зупинити біль, відновити сили та подарувати шанс на одужання
Закликаємо вас та ваші колективи: відкладіть корпоративи, об’єднайтеся заради спільної доброї справи, завітайте в Тернопільський центр крові. Станьте колективними донорами крові! Це буде найцінніший подарунок, який ви можете зробити напередодні Різдва та Нового року. Нехай у ці дні світлі серця об’єднаються не лише за святковим столом, а й у благородній справі порятунку людських життів
Нехай це Різдво стане символом не лише світла і надії, а й вашої безкорисливої допомоги