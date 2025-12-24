2025 рік у цифрах: як служба зайнятості Тернопільщини допомагає людям 

Упродовж 2025 року в місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 20,4 тис. жителів області, серед них 1843 вимушено переміщених осіб та 681 учасник бойових дій.

За сприяння служби зайнятості області:

для 13,5 тис. забезпечено зайнятість, в. ч. 11,9 тис. краян працевлаштовані на постійне місце праці.

893 – брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення 115 осіб працевлаштовані на постійні місця праці.

1311 – проходили професійну підготовку чи підвищення кваліфікації і 96% з них працевлаштовані після закінчення навчання.

775 – отримали ваучери на оплату навчання.

9 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

240 учасників бойових дій в рамках реалізації експериментального Урядового проєкту пройшли навчання в Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ.

46 жінок навчаються за новим експериментальним проєктом на так звані «чоловічі» професії.

1579 – видано направлень на суспільно корисні роботи у складі «Армії відновлення».

Також роботодавці Тернопільщини у цьому році отримали компенсації за працевлаштування 243 ВПО і надано компенсацію на оплату праці та ЄСВ для забезпечення роботою 572 безробітних окремих категорій.

32 роботодавця вже скористалися можливістю отримати компенсацію за облаштування 37 робочих місць для осіб з інвалідністю.

Також через Тернопільський обласний центр зайнятості на створення або розвиток власного бізнесу було схвалено:

294 проєктів на отримання мікрогрантів за проєктом “єРобота”, що дасть можливість створити понад 400 нових робочих місць;

57 бізнес-планів ветеранів чи членів їх сімей на надання грантів за проєктом «Власна справа».

Для підтримки мікро- та малого бізнесу на базі Тернопільської обласної служби зайнятості відкрито 4 офіси «Зроблено в Україні».

На сьогодні для 2 тис. безробітних продовжують пошук роботи. Із них 84% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, більше третини – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні та 54% осіб мають вищу освіту.

Найбільшу потребу роботодавці зараз мають у водіях, продавцях, лікарях різних спеціалізацій, медичних працівниках, підсобниках, вантажниках, прибиральниках, кухарях, швачках, слюсарях та бухгалтерах.

За детальнішою інформацією зверніться у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або телефонуйте за номерами 0 800 21 97 28, 0635765756.