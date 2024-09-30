Стільці на кухню – як обрати та на що звернути увагу

Кухня – це одна з кімнат будинку чи квартири, де завжди людно. Саме тому важливо оформити її максимально затишно та зручно, щоб усім було комфортно. І не важливо, будете ви пити зранку ароматну каву чи, повернувшись додому після тяжкого робочого дня – чай, вам без сумніву захочеться комфортно вмоститися на стілець та відпочити. Досягнути цієї гармонії не складно, варто лише правильно обрати стільці на кухню. Також, якщо ви плануєте ремонт, або просто бажаєте освіжити інтер’єр, або маєте на меті замінити старі меблі на нові – радимо їх замовляти в Еко Меблі.

Плануючи покупку, супутньо виникає багато запитань. Яка конструкція стільців буде кращою для того, щоб було зручно сидіти? Віддати перевагу деревині чи взяти пластик? Які параметри стільців обрати, щоб було зручно всім? Скільки купувати? Ці та багато інших питань виникають у кожного покупця. Навіть, якщо ви впевнені у своїх побажаннях, опинившись перед великим асортиментом кухонних меблів, впевненість втрачає кожен. То ж давайте по порядку.

Яка конструкція стільців краща?

Варто зазначити, що конструкція меблів визначається з урахуванням розміру самої кімнати. Також обов’язково варто зважати на дизайн інтер’єру та додаткові елементи кімнати. Проте для кухні найчастіше обирають такі стільці:

Класичні стільці зі спинкою . Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, починаючи від натурального дерева та закінчуючи металом. Зважаючи на те, що асортимент таких меблів досить широкий, вони можуть бути успішно підібрані для будь-якого інтер’єру. На ринку представлені моделі з м’якими сидіннями та доданими у конструкцію підлокітниками.

. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, починаючи від натурального дерева та закінчуючи металом. Зважаючи на те, що асортимент таких меблів досить широкий, вони можуть бути успішно підібрані для будь-якого інтер’єру. На ринку представлені моделі з м’якими сидіннями та доданими у конструкцію підлокітниками. Табурети . Це стільці, сидіння яких кріпиться до ніжок, але при цьому вони не мають спинки. Табурети будуть зручними та функціональними у маленьких кухнях. Вони повністю ховаються під стіл, або їх можна поставити у кутку один на одного. Існують також розкладні моделі.

. Це стільці, сидіння яких кріпиться до ніжок, але при цьому вони не мають спинки. Табурети будуть зручними та функціональними у маленьких кухнях. Вони повністю ховаються під стіл, або їх можна поставити у кутку один на одного. Існують також розкладні моделі. Крісла . За зовнішнім виглядом схожі на класичні стільці, проте демонструють підвищений рівень комфорту. Для цього вони доповнені більш зручною пологою спинкою та підлокітниками. Крісла матимуть чудовий вигляд в інтер’єрі великих кухонь, оскільки вони потребують багато місця.

. За зовнішнім виглядом схожі на класичні стільці, проте демонструють підвищений рівень комфорту. Для цього вони доповнені більш зручною пологою спинкою та підлокітниками. Крісла матимуть чудовий вигляд в інтер’єрі великих кухонь, оскільки вони потребують багато місця. Барні стільці. Конструктивно представлені високими сидіннями зі спинкою або без неї. При цьому вони можуть бути як стаціонарними, так і здатними до обертання. Такі стільці виглядатимуть презентабельно у кухонному острові або у домашній барній стійці.

Сидіння

Стільці й табурети можуть бути як жорсткими, так і мʼякими. Жорстке сидіння простіше в догляді. Його можна мити, а за потреби, самостійно перефарбувати. Проте іноді на твердій поверхні не зручно довго сидіти. Задля усунення цього невеличкого недоліку можна придбати спеціальні подушки з кріпленням до ніжок стільця або до його спинки. Якщо ви маєте потребу сидіти тривалий час, або полюбляєте поспілкуватися під час трапези, радимо вам обирати стільці з мʼякою оббивкою. Але варто розуміти, що такі меблі потребують скрупульозного догляду, а наповнювач швидко змінює свої властивості. Також зауважимо, що стілець з мʼякою оббивкою не завжди можливо самостійно відремонтувати.

Спинка

Кожен з нас любить комфорт і саме тому розуміє як приємно іноді, втомившись, обпертися на спинку стільця й відпочивати. Щоб цей процес був максимально комфортним висота спинки повинна сягати приблизно рівня лопаток. Спинка теж буває жорсткою та мʼякою, тому зважуйте всі плюси та мінуси даних поверхонь, а також шляхи усунення можливих недоліків.

Ніжки

Здавалося б взагалі немає чого говорити про ніжки стільця, головне, щоб вони були цілі, але! Є багато підводних каменів, і головний – непомітні, на перший погляд, ніжки різної форми, або до того, виготовлені з різного матеріалу. Радимо вам звертати увагу на найменші деталі, що стосуються опори стільця – цілісність, форма, структура і т.д. Зауважимо, що за будь-яких умов, стілець має бути максимально стійким. Особливо уважно необхідно перевіряти стійкість високих стільців. Якщо у вашому домі є маленькі діти, або люди похилого віку, недостатня стійкість може стати причиною перекидання таких меблів та подальшого травмування.

Підлокітники

Обідні стільці з підлокітниками (напівкрісла) – це меблі з максимальним показником розкоші та комфорту. Такий варіант стільців доцільно обирати в простору кухню. Конструктивно підлокітники мають нахил в бік від сидіння, тому вони потребують більше вільного місця у кімнаті. Зазвичай напівкрісла виготовляють мʼякими для забезпечення максимального розслаблення під час відпочинку чи комфортного процесу спілкування після трапези.

Отже, перш ніж купувати стільці для кухні оцініть параметри кімнати, врахуйте особливості інтер’єру та зважте, чи достатньо буде вільного місця для комфортного переміщення кімнатою кожного з членів родини.