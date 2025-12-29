18-річна дівчина без прав та п’яною влаштувала ДТП у Заліщиках

26 грудня близько опівночі на спецлінію Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про травмованих дівчат. Встановлено, що 18-річна мешканка Заліщицької територіальної громади, не маючи водійського посвідчення та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, сіла за кермо автомобіля Toyota Hilux.

В результаті недбалості водійка не впоралася з керуванням, вивела авто з дороги та перекинулася в кювет. При проведенні тесту на алкоголь, газоаналізатор “Драгер” показав 0,7 проміле алкоголю в крові порушниці.

Внаслідок ДТП дівчина та її подруга були госпіталізовані з травмами. Водійку затримали та відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху (ст. 286-1 КК України). На цей момент триває слідство.