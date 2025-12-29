10 тисяч гривень за неіснуючий товар: шахраї ошукали жителя Кременецького району

Житель Кременецького району став жертвою шахрайства та втратив кошти під приводом купівлі зарядної станції.

До відділення поліції надійшла заява від громадянина 1971 року народження, жителя Кременецького району, про вчинення щодо нього шахрайських дій.



За словами заявника, він став жертвою онлайн-шахрайства.



Невідома особа, використовуючи телефонні номери різні телефонні номери, під приводом продажу зарядної електростанції заволоділа грошовими коштами потерпілого.



Оголошення про продаж товару було розміщене в одній із популярних соцмереж.



Після попереднього спілкування потерпілий погодився на купівлю та самостійно перерахував 10 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраєм.



Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а товар так і не був доставлений.



За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення.



Поліція вкотре застерігає



Правоохоронці закликають громадян бути особливо обачними під час купівлі товарів у соціальних мережах:



– не перераховуйте кошти наперед незнайомим продавцям;



– перевіряйте інформацію про продавця та відгуки;



– уникайте покупок через оголошення з підозріло низькими цінами;



– користуйтеся післяплатою або перевіреними торговими платформами.



У разі виявлення ознак шахрайства негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





