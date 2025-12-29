Понад 12,5 тис. споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Через негоду на території Тернопільської області сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах. Про це повідомили в тернопільській військовій адміністрації.

Станом на 6.00 год, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.



🛠Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.



Актуальні відключення можна переглядати на сайті АТ Тернопільобленерго у розділі «Планові/поточні відключення»



⚠️ Будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередач.