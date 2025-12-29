09:57 | 29.12.2025
Понад 12,5 тис. споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Через негоду на території Тернопільської області сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах. Про це повідомили в тернопільській військовій адміністрації.

  • Станом на 6.00 год, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

    🛠Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.

    Актуальні відключення можна переглядати на сайті АТ Тернопільобленерго у розділі «Планові/поточні відключення»

    ⚠️ Будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередач.

