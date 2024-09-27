Тернопільщина втратила захисника Валерія Григоренка

28 та 29 вересня 2024 року у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЯМИ ЖАЛОБИ, повідомляють у селищній раді.

Сьогодні, 27 вересня, жахлива звістка сколихнула громаду: у дорожній катастрофі загинув наш земляк з с. Гнидава Коханівського старостинського округу, військовослужбовець 105 ТРО, сержант Григоренко Валерій Володимирович, 03.07.1983 р.н. На захист України Валерій став на початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022 року.

За час служби у 105 бригаді мав подяки від командування, 18 листопада 2023 року був нагороджений грамотою за відмінне виконання військового обов’язку, вірність присязі, захист цілісності України. Два місяці тому отримав звання старшого сержанта.

Як людина був працелюбним , товариським, допомагав іншим своєю працею, порадами.

Завтра, 28 вересня, просимо мешканців громади гідно зустріти ГЕРОЯ, що повертається на щиті.

Об 15.00 – зустрічаємо тіло земляка на трасі М-19 поблизу с. Раковець.

Об 15.30 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці.

Після цього коридором шани кортеж з тілом ГЕРОЯ супроводжуємо до рідної домівки у селі Гнидава, де відразу відслужиться панахида.

29 вересня, у неділю о 12.00 годині з дому супроводжуємо тіло ГЕРОЯ до храму Святої Покрови Божої Матері, де відслужиться чин похорону.

Висловлюємо щире співчуття згорьованій матері, дружині, усім рідним та близьким Захисника.

Нехай Господь додасть мужності та сил пережити це велике горе втрати дорогої людини.

Вічна слава Герою, який обороняв Українську державу від російського ворога.

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