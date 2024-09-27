У аварії на Тернопільщині загинув водій автомобіля Volkswagen Passat

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes Benz Sprinter, а після цього врізався у відбійник.

У результаті удару 41-річний кермувальник Volkswagen отримав травми, несумісні із життям. Пасажира з даного авто бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Водій буса не постраждав.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.