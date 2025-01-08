У Тернополі тимчасово перекриють рух через «Горбатий міст»

9 січня з 10:00 до 13:00 год буде перекрито рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Замонастирській. Обмеження пов’язані з демонтажем пошкодженої перехідної плити, яка «просіла» на понад 30 см після ДТП, що створює небезпеку для пішоходів, руху транспорту і проїзду поїздів.

Після демонтажу заплановано ухвалення проектних рішень для відновлення мосту. Рух транспорту в обидві сторони буде повністю перекрито на зазначені години (з 10.00 до 13.00 год), а на час ремонту встановлять тимчасові дорожні знаки.