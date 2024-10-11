Через півтора року після загибелі на щиті додому повертається військовослужбовець, мешканець м.Теребовля Михайло Крушельницький, 1992 року народження, повідомляють у міській раді.

Його життєва стежина обірвалась в бою за Україну, її свободу й незалежність. Це сталось 20 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.