Через півтора року після загибелі на щиті додому повертається Михайло Крушельницький з Тернопільщини
Через півтора року після загибелі на щиті додому повертається військовослужбовець, мешканець м.Теребовля Михайло Крушельницький, 1992 року народження, повідомляють у міській раді.
Його життєва стежина обірвалась в бою за Україну, її свободу й незалежність. Це сталось 20 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Старший солдат Михайло Крушельницький призваний на військову службу під час мобілізації на початку повномасштабного вторгнення – 28 лютого 2022 року. Був командиром бойової машини-командиром відділення парашутно-десантного батальйону.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай душа загиблого Михайла знайде вічний спокій …
З перших днів війни він без вагань став на захист рідної землі, проявляючи мужність, відвагу та самопожертву.
Михайло Крушельницький залишиться у пам’яті кожного, хто знав його, Героєм, що боровся до останнього подиху за наше мирне майбутнє.
Вічна слава і пам’ять Герою!
Його подвиг завжди буде світлим прикладом для майбутніх поколінь.