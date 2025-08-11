Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Михайло Хлопецький з Тернопільщини

На превеликий жаль, Колиндянська громада продовжує втрачати на війні своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист своєї Батьківщини, повідомляють у селищній раді.

З глибоким сумом повідомляємо, що 19 лютого 2024 року, поблизу населеного пункту Ласточкіне Донецької області, на фронті загинув захисник України — старший сержант, начальник контрольно- технічного пункту військової частини командир відділення Михайло Степанович Хлопецький,11 листопада 1967 року народження, житель села Малі Чорнокінці.

Михайло Степанович віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави, боронячи рідну землю від російського агресора.

Майже півтора року Михайло вважався безвісти зниклим. Весь цей час невизначеність краяла серця родичів. Водночас не згасала надія на повернення воїна до рідного дому. Проте це повернення виявилось трагічним.

Добра, чуйна, відповідальна людина, майстер на всі руки, коханий чоловік та люблячий батько, якого знали та поважали не тільки односельчани, але і жителі навколишніх сіл.

Герой пішов у вічність, але назавжди лишився у нашій пам’яті, як символ мужності, стійкості та незламності.

Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, дочкам із сім’ями, всім рідним і близьким полеглого Героя.

Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Назавжди у наших серцях!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ І СЛАВА ГЕРОЮ!





