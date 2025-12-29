Повалені опори та розірвані лінії, – на Тернопільщині деякі села вже два дні без електроенергії

Залозецька громада: відновлення електропостачання у селищах та селах після аварії

Селищний голова Залозецької селищної ради, Андрій Нога, повідомляє про відновлення електропостачання в населених пунктах громади. Мобільні бригади РЕМ працюють на ділянці між Гаями-За-Рудою та Серетцем, і, за попередньою інформацією, протягом кількох годин планується повне відновлення електрики в Підберізцях, Серетці та на тих вулицях Гаїв-За-Рудою, де ще не було світла.

Після цього енергетики рухатимуться далі в напрямку фідера, який забезпечує електропостачання сіл Панасівка, Чорний Ліс, Бліх та інших вулиць громади. На цих територіях ситуація з лінією електропередач критична — повалені опори та розірвана лінія. Роботи тривають безперервно, і селищний голова висловлює подяку енергетикам за невтомну працю в умовах складної ситуації.