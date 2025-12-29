Ювілейні двері зачинено, але надія залишається: у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії завершили Святий Ювілейний рік

28 грудня у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви урочисто завершили Ювілейний 2025 рік, проголошений Святішим Отцем Папою Франциском роком благодаті, надії та духовного оновлення. Відповідний Чин закриття Ювілейного року та молитву на його завершення було звершено у трьох головних храмах архиєпархії, повідомляє пресслужба архиєпархії.

В Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі чин закриття Ювілейних дверей очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. У Малій базиліці Матері Божої Зарваницької в селі Зарваниця цей же чин звершив архиєпископ-емерит Василій Семенюк, а у прокатедральному соборі Преображення Господнього в Зборові – єпископ-помічник Володимир Фірман.

“Рік благодаті, що має принести плоди”

Звертаючись до вірних Архикатедрального собору в Тернополі, митрополит Теодор наголосив, що Ювілейний рік став для Церкви особливим часом благодаті та духовного оновлення:

“Згідно з церковним календарем завершується рік. Це був 2025-й – ювілейний рік, який ще Святіший Отець Папа Франциск проголосив роком благодаті. У всіх катедральних храмах нашої Церкви по всьому світі ми відкривали ювілейні двері, через які проходили вірні згідно з розпорядженням Святішого Отця Папи Лева XIV. Сьогодні ж у нашій Церкві по всьому світі відбувається завершення ювілейного року”.

Архиєрей висловив надію, що всі духовні плоди, випрошені упродовж цього часу – прощення гріхів, зцілення ран, зростання у вірі, надії та любові – принесуть реальні плоди у житті вірних та всього українського народу.

У межах богослужіння було звершено завершальну молитву Ювілейного року, а також благословення давньою іконою Пресвятої Богородиці з мощами святих мучеників – перших християнських свідків віри. Митрополит Теодор особливо підкреслив, що заступництво Матері Божої та молитви мучеників є джерелом надії на довгоочікуваний мир для України:

“Ми віримо й надіємося, що материнський покров Пресвятої Богородиці та молитви святих мучеників принесуть мир на нашу землю, щоб Україна могла жити й розвиватися у справедливому та тривалому мирі”.

Євангеліє страждання і надії

Перед Божественною Літургією у прокатедральному соборі Зборова єпископ-помічник Володимир Фірман здійснив Чин освячення розписів храму та кивоту, а відтак у проповіді звернув увагу на євангельські події після Різдва Христового – втечу Святої Родини до Єгипту, переслідування та страждання:

“Ісус, прийшовши у цей світ, відразу зазнає болю й переслідувань. Будучи немовлям, Він переживає жорстокість людського серця. Але саме у Христі страждання не зникає – воно набуває сенсу”.

Архиєрей пояснив, що ключем до розуміння болю і випробувань є біблійне поняття “плірофе” – повноти, яка остаточно відкривається в Ісусі Христі. Саме Він є відповіддю на найглибші людські запитання – не завжди у формі пояснень, але у формі Божої присутності поруч із людиною.

Особливий акцент владика Володимир зробив на сучасному контексті війни в Україні:

“Ми живемо у час війни, страху і втрат. Але Євангеліє вказує нам не на абстрактні відповіді, а на Особу. Христос – наша Дорога, Істина і Життя. Лише Він здатний зцілити зранене серце нашого народу”.

Єпископ також наголосив, що зачинення Ювілейних дверей не означає завершення дії Божої благодаті:

“Найважливіше в Ювілейному році – не лише пройти крізь двері храму, а впустити Бога у своє життя. Наповнені благодаттю Ювілейного відпусту, ми покликані ділитися цією надією з усіма, хто нас оточує”.