Загинув більше року тому – на війні загинув Андрій Ткачик з Тернопільщини

Гримайлівська громада вкотре у скорботі, повідомляє селищна рада.

Війна обірвала життя ще одного нашого оборонця. Ткачик Андрій Богданович 1988 року народження проживав с.Товсте, родом з с. Калагарівка.

Захисник боронив Україну від російських окупантів. Після повномасштабного вторгнення ворога 17.02.2023 року долучився до Збройних Сил. У липні 2023 року рідні втратили зв’язок з Андрієм . Весь цей період оборонець вважався зниклим безвісти.

У рідних жевріла надія, проте дива не трапилося. Військовий знайшовся, та, на жаль, мертвим…

Встановлено, що захисник загинув ймовірно 27.07.2023 року під час ведення бойових дій з російськими окупантами у районі н.п. Григорівка Донецької області.

Ткачик Андрій Богданович 01.09.1988 р.н., колишній стрілець 1 кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А4850, навіки повертається додому.



