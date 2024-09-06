Сміттєзвалища у селах Угринь, Шманьківчики, Шманьківці та Залісся створили самі ж мешканці

Кожна людина є господарем у власному домі – це стосується не лише власної оселі, а й благоустрою кожного населеного пункту, та й держави загалом.

Благоустрій наших населених пунктів – це питання, яке повинне стосуватися кожного мешканця. Залишатися байдужим та чекати, що хтось прибере замість нас є просто недопустимо. Здається, ніби всі з цим погоджуються, кожен киває головою. Разом з тим самі ж жителі, прибираючи власні домівки та подвір’я, викидають сміття куди попало, вважаючи, що те, що діється за межами їх оселі – це вже не їхня справа. Таким чином, створюючи стихійні звалища сміття.

Яскравий приклад – сміттєзвалища у селах Угринь, Шманьківчики, Шманьківці, Залісся, яке створили самі ж мешканці. Таке ставлення жителів нашої громади до благоустрою просто обурює. Адже всі хочуть, щоб вулиці були чистими та впорядкованими, але, натомість, бачимо звичайні сміттєзвалища які переповненні меблями, одягом, травою, листям та ще багато сміття.

Комунальним підприємством було неодноразово ліквідовано дані сміттєзвалища, про те за короткий період часу з’являлися нові звалища сміття.

В населених пунктах є достатня кількість контейнерів для сміття та щотижня здійснюється його вивіз,

невже так тяжко збирати сміття в щільні мішки та виносити у контейнери?????

Сподіваємось, що мешканці зрозуміють, що варто дбати не тільки про чистоту власних осель, але і про чистоту громади, в якій живемо. Адже, на жаль, ми звикли, раптом щось – одразу звинувачувати всіх тільки не себе. Мовляв, не прибрали, не догледіли. Але ж, насправді, слід розпочати з самого себе – адже від нас самих залежить благоустрій громади. Не слід перекладати спільну проблему на чиїсь плечі. Варто вчитися дбати не лише про власну домівку, а й про громаду, про чистоту й порядок в ній, адже благоустрій громади – спільна справа усіх її жителів.

За влаштування несанкціонованого сміттєзвалища жителів громади буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст..152 КУпАП (накладання штрафу в розмірі 1360 гривень).

НА ЛОКАЦІЯХ ВЕДЕТЬСЯ ФОТОФІКСАЦІЯ!!!